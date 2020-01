Auckland krijgt Franse mannenfinale

Paire klopte Hubert Hurkacz met 4-6, 7-6(1) en 2-6. Umbert klopte opslagkanon John Isner met 6-7(5) en 4-6.

Don't miss the chance to see our no. 5 seed @benoitpaire take on our no. 6 seed @HubertHurkacz in the semi-final of the 2020 #ASBClassic! #LoveItAll https://t.co/35dOELfZpG