Wickmayer moet na uurtje in tweede kwalificatiematch Australian Open vergeten, Minnen houdt kansen wel gaaf

De hoofdtabel halen op de Australian Open zit er niet in voor Yanina Wickmayer. Onze landgenote had wel haar eerste kwalificatiematch gewonnen, maar kon in haar tweede partij geen vuist maken. Greet Minnen maakt wel nog kans op de hoofdtabel na een zege in drie sets.

Wickmayer had de Australische Ellen Perez vakkundig opzij geschoven in de eerste kwalificatieronde. Tegen de Amerikaanse Li Ann, vijf plaatsen hoger dan Wickmayer op de wereldranglijst, was het een ander verhaal. Slechts een uur en een minuut stonden beide dames op de baan. Ann was er dan al klaar mee en stootte door met 6-3 en 6-2. Greet Minnen won haar partij wel, al moet hierbij wel gezegd dat dit nog om een wedstrijd in de eerste kwalificatieronde ging. Minnen en haar Australische opponente Mcphee waren er al een dag eerder aan begonnen, maar door slechte weersomstandigheden kon de wedstrijd pas een dag later afgewerkt worden. MINNEN NU TEGEN CHINESE Hoewel de thuisspeelster nog flink van zich afbeet, wist Minnen het hoofd wel koel te houden. Onze landgenote trok aan het langste eind met 6-3, 2-6 en 6-3. Haar volgende tegenstandster is de Chinese Fang Ying Xun.