Onderbreking niet wenselijk: carrière Steve Darcis eindigt in eerste kwalificatieronde Australian Open

Graag had Steve Darcis nog één keer op de hoofdtabel van een Grand Slam gestaan, maar het heeft niet mogen zijn. De omstandigheden maakten het ook nog wat moeilijker. Na de onderbreking van zijn match tegen Benchetrit had Darcis het moeilijk om op zijn scherpst te zijn.

Door de giftige rook van de bosbranden werd de wedstrijd van Darcis eerst uitgesteld. Toen er dan toch getennist kon worden, zag het er aanvankelijk nog wel goed uit. Darcis nam een prima start en liep 2-4 uit. Op dat moment werd de wedstrijd gestaakt wegens hevige regen.

Er moest dus een dag later verder gespeeld worden en Darcis kwam eerder traag uit de startblokken. Zijn Franse opponent keerde het tij nog in de eerste set. Nadien was het in set twee wel weer opnieuw spannend, maar het was opnieuw Benchetrit die aan het langste eind trok. Eindstanden: tweemaal 7-5.

LAATSTE TOERNOOI

Voor Steve Darcis betekent deze nederlaag het einde van zijn carrière, want hij had eerder al aangekondigd dat de Australian Open zijn laatste toernooi zou zijn.