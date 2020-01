Olympisch kampioene schuift Belgische coach Philippe Dehaes aan de kant

Er zijn wel een aantal Belgische coaches die internationaal veel aanzien genieten. Zo is Wim Fissette bijvoorbeeld trainer van Naomi Osaka. Dan is er ook nog Philippe Dehaes. Die heeft onlangs wel minder goed nieuws gekregen: Monica Puig zet hem aan de kant.

Dehaes is in het internationale tenniswereldje onder andere gekend voor zijn samenwerking met de Russische Daria Kasatkina. Aan de samenwerking kwam een einde in februari 2019. De volgende vier maanden begeleidde hij geen speelster op de WTA Tour, tot Monica Puig hem in september aanstelde als coach.

GEEN MATCH GECOACHT IN 2020

De 26-jarige speelster uit Puerto Rica beleefde in haar carrière één groot hoogtepunt: het veroveren van de gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio in 2016. In 2020 kwam ze nog niet in actie. Ze heeft wel al Dehaes aan de deur gezet.

Dat verklapt onze landgenoot aan La Dernière Heure. Het ontslag zou er onverwacht gekomen zijn. Er is dan ook een zekere woede over achtergebleven bij Dehaes, die zich onrecht aangedaan voelt.