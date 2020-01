Gillé en Vliegen overleven matchbal op weg naar halve finales in Auckland

Dit jaar traden ze al aan op de ATP Cup, maar in Auckland zijn Sander Gillé en Joran Vliegen toe aan hun eerste ATP-toernooi van 2020. Ze staan alvast meteen in de halve finales, al hebben ze daar in hun kwartfinale behoorlijk voor moeten zweten.

Wegens forfait van het Argentijns/Portugese duo Mayer/Sousa kregen Gillé en Vliegen een vrijgeleide naar de kwartfinales. Hun volgende tegenstanders, Divij Sharan uit India en Artem Sitak uit Nieuw-Zeeland, waren wel op de afspraak. NET OP TIJD BIJ DE LES Bovendien zorgden ze ook voor de nodige weerstand. Bij 5-6 wonnen ze zelfs het beslissende punt en meteen ook de set. Bij 1-1 in set twee verloren ze drie spelletjes op rij, maar van 5-3 voor ging het nog naar 5-5 en zelfs naar matchpunt tegen. De Belgen waren wel net op tijd bij de les om een tiebreak af te dwingen en die naar zich toe te trekken. Een super tiebreak moest dus de beslissing brengen en ook daarin bleef het nagelbijten. Bij 9-8 konden Gillé en Vliegen het nog niet afmaken, maar de volgende matchbal was wel raak. Het werd 5-7, 7-6 (7/3) en 11-9 voor het Belgische duo.