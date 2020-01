Belgen op Australian Open kennen hun loting, vooral Goffin heeft de weg hélémaal vrij!

In Melbourne zijn de kwalificaties voor de Australian Open nog volop bezig, maar ondertussen is de loting wel alvast achter de rug.

Bij de mannen staat er met David Goffin voorlopig één Belg op de hoofdtabel. En het elfde reekshoofd heeft het meer dan getroffen. Hij zit in het op papier misschien wel makkelijkste kwart van de tabel en ontloopt de grote 3 (Nadal, Federer en Djokovic) tot in de halve finales.

Een eventuele weg naar die halve finale loopt via Chardy (ATP-56), Herbert (ATP-64) of Norrie (ATP-52) en dan in principe Rublev (17e reekshoofd), Zverev (7e reekshoofd) en Medvedev (4e reekshoofd) in de kwartfinales.

Fourth seed Daniil Medvedev opens against Frances Tiafoe in the second quarter.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/015n3ZhYh4 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2020

Bij de vrouwen weet Elise Mertens waar ze voor staat. Danka Kovinic (WTA-82) is haar eerste tegenstandster, daarna wacht Heather Watson of Krystina Pliskova en in de derde ronde mogelijk 20e reekshoofd Karolina Muchova. Tegen Watson verloor Mertens wel in de kwartfinales van Hobart.

Die moet dan in de eerste ronde wel voorbij Kirsten Flipkens geraken. Een Belgisch duel in ronde drie is dus niet uitgesloten. In een eventuele vierde ronde wacht Simona Halep op Mertens (of Flipkens). Alison Van Uytvanck speelt in haar eerste ronde tegen Fiona Ferro (WTA-63).