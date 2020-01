Australische hoop, Alex de Minaur, zegt af voor de Australian Open

Alex de Minaur zal de komende weken niet te bewonderen zijn in de Australian Open in eigen land. De 20-jarige tennisser sukkelt met een buikspierblessure en raakt niet tijdig fit.

Enkele dagen geleden moest Alex de Minaur al afzeggen voor het ATP-toernooi in Adelaide, maar de blessure aan de buikspieren blijkt dus toch ernstiger te zijn dan aanvankelijk gedacht. De Minaur moet namelijk de Australian Open aan zich laten voorbijgaan.

De jonge Australiër deed het nochtans uitstekend vorig seizoen in de Davis Cup met zeges tegen David Goffin en Denis Shapovalov. In de ATP-Cup klopte hij ook meteen Alexander Zverev en opnieuw Denis Shapovalov. Nu kan hij zijn kansen niet verdedigen in eigen land op de Australian Open.