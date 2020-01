Yanina Wickmayer op weg naar de hoofdtabel in de Australian Open na vlotte zege tegen thuisspeelster

Na Ysaline Bonaventure is ook Yanina Wickmayer uitstekend begonnen aan de kwalificatiewedstrijden voor de hoofdtabel van de Australian Open. De Limburgse won in twee sets van thuisspeelster Ellen Perez.

Ellen Perez (WTA-248) had al zeven wedstrijden op een rij verloren en was dus een meer dan haalbare kaart voor Yanina Wickmayer (WTA-147). In een gelijkopgaande eerste set dwong Perez nog een tiebreak af, maar die werd gewonnen door Wickmayer.

In de tweede set haalde onze landgenote een goed niveau en won ze die set met 1-6 in minder dan een half uur. Wickmayer neemt het in de volgende ronde op tegen de 19-jarige Amerikaanse Li Ann. Ann versloeg in haar eerste ronde Mayar Sherif (WTA-192) met 3-6 en 5-7.