Woensdagnacht kwartfinales in Hobart: Elise Mertens tegen sterke Britse, Muguruza is er ook nog bij

Elise Mertens lijkt nagenoeg niet te kloppen in het WTA-toernooi van Hobart. De Limburgse pakte al twee keer de eindzege en staat ook nu weer in de kwartfinales.

In die kwartfinales neemt Elise Mertens (WTA-17) het op tegen de Britse Heather Watson (WTA-101). Op basis van de ranglijst zeker een haalbare kaart, maar Watson doet het wel al een hele tijd uitstekend. Dit jaar speelde ze intussen zes wedstrijden in het enkelspel en verloor ze slechts één keer en daar zaten toch heel wat hoger geplaatste speelsters bij.

Stel dat Mertens voorbij Watson raakt dan neemt ze het op tegen Lizette Cabrera (WTA-129) of Elena Rybakina (WTA-30). Die laatste kent Mertens nog goed want in het WTA-toernooi van Shenzhen schakelde de Kazachse Mertens nog uit in de kwartfinales.

Muguruza vs. Mertens in de finale?

Aan de ene kant van de tabel is Elise Mertens de grootste kandidate om de finale te halen. Aan de andere kant is dat de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-34). De voormalige winnares van Roland Garros en Wimbledon speelt tegen Veronika Kudermetova (WTA-42).

Tot slot strijden ook nog Lauren Davis (WTA-65) en Shuai Zhang (WTA-40) voor een plek in de halve finales.