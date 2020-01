Sander Gillé en Joran Vliegen stoten zonder te spelen door naar de kwartfinales na forfait tegenspelers

Zonder te spelen hebben Joran Vliegen en Sander Gillé zich weten te plaatsen voor de kwartfinale in het dubbelspel van het ATP-toernooi in Auckland.

Normaal gezien gingen Sander Gillé en Joran Vliegen het opnemen tegen het Argentijns Portugese duo Leonardo Mayer en Joao Sousa, maar die gaven forfait. Er doen verder geen Belgen mee in Auckland.

In de kwartfinales spelen Gillé en Vliegen tegen de Indiër Divij Sharan en de Nieuw-Zeelander Artem Sitak. Dat duo won met 7-6 (7/4) en 7-6 (7/3) van de Australiër John Peers en de Nieuw-Zeelander Michael Venus. Een stevige opdracht want Sharan en Sitak zijn het eerste reekshoofd in het dubbelspel in Nieuw-Zeeland.