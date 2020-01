Nieuwe competitieformule van de Fed Cup: Toernooi met 12 landen in één finaleweek

Woensdag stelde de Fed Cup een compleet nieuwe formule voor. Het toernooi bestaat uit 12 landen en zal beslist worden na één finaleweek. Dit jaar is de Hongaarse hoofdstad Boedapest de gaststad.

De formule is niet helemaal nieuw want ook bij de mannen (de Davis Cup) gaat het over één finaleweek. Bij de vrouwen zijn gastland Hongarije, Australië, Tsjechië en Frankrijk al zeker van deelname. De overige landen moeten zich plaatsen via barragematchen. België is erbij als het op 7 en 8 februari in Kortrijk kan winnen van Kazachstan.

De Verenigde Staten zullen overigens ook kunnen rekenen op Serena Williams. In de barragematchen nemen ze het op tegen Letland. De finaleweek gaat van start op 14 april.