Naomi Osaka genomineerd om 'Oscar van de Sport' te winnen

Woensdag werden de zes genomineerden in de categorie beste vrouwelijke sportster bekendgemaakt.

Het gaat tussen turnster Simone Biles, sprintster Allyson Felix, tennisster Naomi Osaka, voetbalster Megan Rapinoe, sprintster Shelly-Ann Fraser-Pryce en Skiester Mikaela Shiffrin.

Biles is amper 22, maar kan de prijs al voor de derde keer winnen. Ze won zowel in 2019 als in 2017. Serena Williams is recordhoudster met vier zeges, Justine Henin won de prijs in 2008.

These six ladies all had an incredible 2019 and continue to inspire people around the world...



