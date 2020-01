Kimmer Coppejans na overwinning in Melbourne: "Dit kan toch niet gezond zijn"

Kimmer Coppejans plaatste zich dinsdagnacht voor de tweede kwalificatieronde op de Australian Open. De Belg ondervond tijdens zijn gewonnen wedstrijd tegen de Italiaan Federico Gaio geen hinder van de slechte luchtkwaliteit.

Dinsdag ging de Sloveense speelster Dalila Jakupovic tegen de grond. Door de rook kreeg ze een hevige hoestbui en kon ze niet verder spelen. Verschillende spelers reageerden na dit incident dan ook erg boos. Kimmer Coppejans werkte intussen ook zijn eerste partij af en ondervond minder hinder: "Vandaag was het al een pak beter", vertelde hij bij Radio 2 West-Vlaanderen. "Ze hebben de wedstrijden iets langer uitgesteld en dat hielp. Tijdens mijn trainingen en wedstrijd heb ik geen hinder ondervonden."

Toch heeft Coppejans er zijn bedenkingen bij: "Dinsdag was het allemaal veel erger. Ik en mijn coach voelden in ons appartement echt onze luchtwegen. Gezond kan dat zeker niet zijn. Volgens de reglementering moet de luchtkwaliteit een waarde hebben onder de 200 om te tennissen. Gisteren was dat niet zo. Ze hebben de matchen laten afwerken toen het rond de 300 zat. Ik denk dat het gisteren dan ook niet verantwoord was om te tennissen."