Kim Clijsters is voorzichtig met het uitspreken van doelstellingen: "Een grandslam winnen? Daar kan ik enkel om lachen"

Intussen enkele maanden geleden kondigde Kim Clijsters haar comeback aan. Een blessure remde haar nog wat af, maar intussen is ze wel weer op de goede weg.

In een gesprek met VTM Nieuws had Kim Clijsters het over haar comeback en eventuele doelstellingen: "Ik ben blij dat mijn comeback eindelijk in zicht komt. Fysiek gaat het alsmaar beter al had ik uiteraard wel graag op de Australian Open gestaan. Het was nog net iets te vroeg. Die knieblessure heeft alles acht à negen weken opgeschoven."

Ambities en doelstellingen, daar wil ze voorlopig nog niet over spreken: "Toen ik mijn comeback aankondigde hoorde ik meteen mensen praten over het winnen van grandslamtoernooien en de top van de wereldranglijst. Ik moet daar eens mee lachen. Ik ga verder mijn ding doen en dan zien we wel", aldus Clijsters.