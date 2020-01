Flipkens en Van Uytvanck stomen door naar halve finale in Hobart

Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck hebben zich relatief eenvoudig geplaats voor de halve finale in het Australische Hobart. Ze haalden het in twee sets van een Australisch duo.

Lizette Cabrera en Samantha Stosur gingen met 6-1 en 7-6(2) voor de bijl in zeventig minuten. De laatste hindernis richting halve finale is de Nederlandse Arantxa Rus en de Britse Heather Watson of het Chinese koppel Shuai Peng - Shuai Zhang.

Flipkens verloor vorig jaar de finale van het dubbelspel in Hobart aan de zijde van Johanna Larsson. In het enkelspel betekende de eerste ronde al het eindstation voor de Flipkens en Van Uytvanck



.