ATP-Adelaide zonder echte toppers in de kwartfinales: Welk toptalent pakt de eindzege?

Nadat eerder Novak Djokovic zich terugtrok voor het ATP-toernooi in Adelaide is het zoeken naar echte toppers. Die toppers zijn er niet echt, maar het is wel uitkijken naar heel wat jong geweld.

Aan de ene kant van de tabel neemt de 31-jarige Spanjaard Albert Ramos-Vinolas het op tegen de verrassende Amerikaan Tommy Paul (ATP-90). Paul schoof in de voorbije maanden stelselmatig de top 100 binnen en verloor in 2020 nog geen wedstrijd. Met de 34-jarige Uruguayaan Pablo Cuevas versloeg hij in de vorige ronde ook al een gevestigde waarde.

In de halve finale neemt Ramos-Vinolas of Paul het op tegen Pablo Carreno Busta (ATP-30) of de 22-jarige Zuid-Afrikaan LIoyd Harris (ATP-91).

Eerste ATP-zege voor Félix Auger-Aliassime?

Het gaat goed met het Canadese tennis want naast Denis Shapovalov loopt er met Félix Auger-Aliassime nog een supertalent rond. Aliassime is pas 19 en staat al 22ste op de wereldranglijst. Hij won nog geen ATP-toernooi en moet in de kwartfinales voorbij de Australiër Alex Bolt (ATP-157) kunnen raken.

Tot slot krijgen we ook nog een interessant duel tussen Daniel Evans (ATP-33) en de 22-jarige Rus Andrey Rublev (ATP-18). Rublev is in supervorm en won afgelopen weekend zijn eerste ATP-toernooi in Doha. In de 1/8e finales schakelde hij het Amerikaanse opslagkanon Sam Querrey uit in twee sets.