🎥 Op weg naar derde eindzege? Mertens gunt Kuzmova amper één spelletje in Hobart

Mertens haalde het met 6-1 en 6-0. De Slovaakse kon geen enkele tweede opslag verzilveren door het agressieve spel van Mertens. Zelden gezien.

In de kwartfinale neemt Mertens het op tegen de Britse Heather Watson (WTA 101) of de Franse Fiona Ferro (WTA 63).

Mertens won het toernooi van Hobart zowel in 2017 als 2018. Vorig jaar liet ze het toernooi liggen. Ze won er nu veertien wedstrijden en verloor er nog nooit. Indrukwekkend.

