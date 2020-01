Ysaline Bonaventure omzeilt eerste klip in jacht naar plek op hoofdtabel Australian Open

Het eerste grandslamtoernooi van het jaar is nu echt in aantocht: de kwalificaties zijn immers begonnen. Daarin komen enkele Belgen in actie. Ysaline Bonaventure heeft alvast haar eerste match gewonnen en zo dus de tweede kwalificatieronde bereikt.

Bonaventure is het negende reekshoofd in de kwalificaties. Haar eerste partij tegen de Française Diane Parry, 's werelds nummer 337, mocht dus eigenlijk geen probleem zijn. Vooral in de eerste set was het klasseverschil duidelijk merkbaar: Bonaventure haalde de set vlotjes binnen met 6-2. Nadien rechtte haar opponente toch de rug en zat er meer spanning in de wedstrijd. Desondanks wist Bonaventure setverlies te vermijden. Na een uur en een klein kwartier was de buit binnen en stond het 6-2 en 7-5. Nog twee keer winnen en de 25-jarige Belgische mag naar de hoofdtabel.

