Van Uytvanck stuit in eerste enkelmatch in 2020 op voormalige winnares in Hobart

Alison Van Uytvanck was al actief in Auckland, maar daar nam ze enkel deel aan het dubbelspel. Haar eerste enkelpartij van het jaar werkte ze af in Hobart. Van Uytvanck pikte wel een set mee, maar moest uiteindelijk toch haar meerdere erkennen in Alizé Cornet.

De Française won in 2016 al eens het toernooi van Hobart en was dan ook tuk op een nieuwe succesvolle campagne. Van Uytvanck stond dan wel dertien plaatsen hoger op de wereldranglijst, de wedstrijd kon alle kanten uit. En Cornet deelde als eerste een slag uit door de openingsset met 7-5 te winnen. Van Uytvanck veerde nadien recht, verhoogde haar niveau en liet haar tegenstandster in de tweede set geen schijn van kans. Slechts één spelletje was Cornet in deze set gegund. Van Uytvanck leek op weg om de ommekeer te vervolledigen en zich alsnog te plaatsen voor de volgende ronde. WISSELEND MOMENTUM In de beslissende set wisselde het momentum echter opnieuw van kant. Deze keer had Cornet de wind in de zeilen en na twee en een half uur tennis wist zij de zege binnen te halen: 7-5, 1-6 en 6-2. Een vroeg exit dus voor Van Uytvanck in het enkel. Ze dubbelt wel nog aan de zijde van Kirsten Flipkens.