Flipkens toch uitgeschakeld nadat ze vierde reekshoofd aan het wankelen brengt

Ook Kirsten Flipkens ligt er snel uit in het enkelspel in Hobart. Nochtans behoorde een verrassing wel tot de mogelijkheden. Flipkens won de eerste set tegen vierde reekshoofd Shuai Zhang, maar zag de Chinese nadien alsnog met de zege aan de haal gaan.

Zhang staat dan ook in de top veertig op de wereldranglijst. Dat hield Flipkens niet tegen om goed aan de partij te beginnen en de eerste twee spelletjes voor haar rekening te nemen. Van 0-2 ging het echter naar 4-2. Toch volgde er nog een ommekeer in de eerste set: de resterende vier spelletjes waren weer voor Flipkens.

MEER REGELMAAT BIJ ZHANG

Nadien kreeg Zhang meer regelmaat in haar spel en een prima start hielp de zaak van de Chinesez ook in set twee. Zo stond Flipkens meteen drie spelletjes in het krijt. Ze naderde nog tot 3-2, maar zag Zhang desondanks haar voorsprong vasthouden.

Ook in de beslissende set was Flipkens opnieuw op achtervolgen aangewezen. Het verschil liep alleen nog maar op. Zo plaatste Zhang zich na twee uur en een ruim kwartier voor de achtste finales met 4-6, 6-3 en 6-2. Flipkens moet dus alles op het dubbelspel zetten.