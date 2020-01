Elise Mertens rekent in Hobart eenvoudig af met voormalig toptalent

Elise Mertens heeft zich op het WTA-toernooi van Hobart eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde. De Belgische klopte Christina McHale.

Mertens versloeg de Amerikaanse met twee keer 6-1. McHale stond op haar twintigste al nummer 24 van de wereld, maar bereikte nooit de top twintig. Intussen staat ze op plek 81.

In de 1/8e finale neemt Elise het op tegen Viktoria Kuzmova (WTA 61). Ook in een eventuele kwartfinale wacht in theorie sowieso een haalbare kaart.

Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens werden in Australië uitgeschakeld in de 1/16e finales. Ze verloren allebei na een degelijke wedstrijd in drie sets.