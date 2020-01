Barty en Halep beginnen in Adelaide goed aan het seizoen

In Hobart is Elise Mertens het eerste reekshoofd, in Adelaide is dat nummer één van de wereld Ashleigh Barty.

De Australische had drie sets nodig om zich te plaatsen voor de laatste acht in Adelaide. Ze klopte Anastasia Pavlyuchenkova met 4-6, 6-3 en 7-5.

Ook het tweede reekshoofd Simona Halep plaatste zich voor de kwartfinale. Zij klopte thuisspeelster Ajla Tomljanović met 4-6 en 5-7.

.@Simona_Halep is through to the @AdelaideTennis quarterfinal!



Defeats Tomljanovic in her first singles match of the 2020 season! —> https://t.co/1g7XpQeSSx pic.twitter.com/SQffpbaV7C