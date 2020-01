Kiki Bertens geeft verstek voor WTA-toernooi in Adelaide door achillespeesblessure

De Nederlandse Kiki Bertens komt deze week niet in actie in het WTA-toernooi in Adelaide. De Nederlandse wilde geen risico nemen met het oog op de Australian Open en trekt zich terug met een achillespeesblessure.

Afgelopen weekend speelde Kiki Bertens samen met 's werelds nummer één Ashleigh Barty nog de finale van het dubbeltoernooi in Brisbane. Ze verloren van het ervaren duo Barbora Strycova en Su-Wei Hsieh. In het enkelspel ging Bertens er in de kwartfinales uit tegen de Japanse Naomi Osaka. Bertens zegt voornamelijk af omdat ze geen risico wil nemen met het oog op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint al volgende maandag. Eerdere afzeggingen Niet alleen Bertens besloot om verstek te geven voor het toernooi in Adelaide. Bij de dames trok eerder ook al Petra Kvitova zich terug. Novak Djokovic en Alex de Minaur besloten bij de mannen om toch nog af te zeggen.