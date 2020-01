Elise Mertens blijft zeventiende staan op de WTA-ranking, lichte winst voor Bonaventure en Wickmayer

Afgelopen week was Elise Mertens te zien tijdens het WTA-toernooi in het Chinese Shenzhen. Ze verloor in de kwartfinales van de Kazachse Elena Rybakina. Mertens blijft wel gewoon als zeventiende staan op de WTA-ranking.

Geen veranderingen dus voor Elise Mertens die zich deze week in Hobart verder zal voorbereiden op de Australian Open. De Limburgse won het toernooi eerder al in 2017 en 2018. Ook Alison Van Uytvanck (blijft 47ste staan) en Kirsten Flipkens (zakt van 72 naar 79) doen mee in Hobart. Ysaline Bonaventure (115de) en Yanina Wickmayer (147ste) boekten een kleine winst.

In de top van het klassement is er ook verandering. Ashleigh Barty en Karolina Pliskova blijven eerste en tweede staan, Naomi Osaka is over Simona Halep gesprongen naar de derde plaats. Elina Svitolina behoudt de vijfde plaats in de WTA-ranking. Serena Williams gaat dan weer voorbij Kiki Bertens en wordt negende.