ATP zet zich in voor hulpverlening aan de slachtoffers van de bosbranden in Australië en schenkt 500.000 dollar

De ATP heeft op zondag, na de finale van de ATP-Cup, laten weten dat het 500.000 dollar (ongeveer 450.000) euro zal doneren voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de bosbranden in Australië.

De donatie komt van de speler zelf. Na de finale onthulden Rafael Nadal en Novak Djokovic het nieuws zelf. "Australië slaagt er iedere keer in om ons op een schitterende manier te ontvangen. De verwoestingen die we zien zijn hartverscheurend. De hele sport is bij elkaar gekomen om te ondersteunen, vooral de spelers die een sterke aantrekking voelen met dit geweldige land", vertelde ATP-president Andrea Gaudenzi

Novak Djokovic, die met Servië de eerste ATP-Cup won, nam ook nog kort het woord: "Australië is zo'n gastvrij en geweldig land. Deze donatie is gedaan namens alle spelers en onze gedachten en steun gaan uit naar al degenen die getroffen zijn."