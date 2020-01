Topduo Bertens/Barty kan finale in het dubbelspel niet winnen in Brisbane na super tiebreak

In Brisbane is de finale van het dubbelspel gewonnen door Su-Wei Hsieh en Barbora Strycova. In de finale waren ze na een super tiebreak nipt sterker dan het Australisch-Nederlandse topduo Ashleigh Barty-Kiki Bertens.

In het enkelspel konden toppers Kiki Bertens (eruit in de tweede ronde) en Ashleigh Barty (eruit in de eerste ronde) weinig eer behalen, maar in het dubbelspel liep het wel een pak beter. Het duo raakte in de finale en nam het daarin op tegen Su-Wei Hsieh en Barbora Strycova. Twee speelster met enorm veel ervaring in het dubbelspel. Hsieh en Strycova wonnen vorig jaar nog samen de finale van Wimbledon. Barty en Bertens begonnen goed aan de partij en gingen enkele keren door de opslag van Hsieh en Strycova: 3-6. Nadien werd het ervaren duo Hsieh-Strycova toch de evenknie van Bertens en Barty en de tweede set werd na een tiebreak gewonnen (7-6, 9/7). Een super tiebreak moest meer duidelijkheid geven en daarin was opnieuw de spanning te snijden. Hsieh en Strycova waren daarin net iets beter en wonnen met 10-8.