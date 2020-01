Servië wint allereerste ATP Cup

Na de nederlaag van Dusan Lajovic tegen Roberto Bautista Agut stond Djokovic meteen met de rug tegen de muur. Hij klopte Rafael Nadal al bij al eenvoudig in twee sets, waardoor het dubbelspel voor de beslissing moest zorgen.

Daarin speelde Nole aan de zijde van Viktor Troicki. Het Servische duo haalde het daarin met 6-3 en 6-4 van Feliciano Lopez en Pablo Busta.

Servië kroont zich zo tot allereerste winnaar van de ATP Cup.

Your inaugural #ATPCup champions, 🇷🇸 #TeamSerbia!@DjokerNole/@troicki_viktor clinch the 🏆 over Carreno Busta/Lopez 6-3 6-4 winning the tie 2-1.#SRBESP | #ForTheLoveOfCountry pic.twitter.com/lLCLG86bm4