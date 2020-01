Net geen perfect parcours voor Serena Williams: Amerikaanse verliest samen met Wozniacki de finale in het dubbelspel

Wozniacki en Williams hadden enkele dagen geleden Flipkens en Van Uytvanck uitgeschakeld en namen het nu in de finale op tegen het Amerikaanse duo Asia Muhammad-Taylor Townsend. Wozniacki en Williams hadden het moeilijker dan in de voorgaande wedstrijden en kwamen niet in hun ritme.

Muhammad en Townsend wonnen de partij na iets meer dan een uur tennis met 4-6 en 4-6. Het is de allereerste keer dat Townsend en Muhammad de eindzege pakken in een WTA-toernooi.

Congratulations to @asiamuhammad and @TaylorTownsend !



They beat Williams and Wozniacki 6-4, 6-4 to become the new @ASB_Classic doubles champions! pic.twitter.com/Q5Bx6Oluda