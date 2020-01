Nadal strijdvaardig na nederlaag tegen Servië: "Volgend jaar komen we terug"

Rafael Nadal verloor eerder deze week al van David Goffin en kon ook tegen Novak Djokovic niet winnen. Toch toonde hij zich enorm sportief na afloop van de finale.

“Eerst en vooral wil ik Servië feliciteren. Ze hebben het erg goed gedaan. Het is een eer om deel te mogen uitmaken van dit Spaanse team. We zijn al vijftien jaar succesvol. Ik kan enkel zeggen: doe zo verder jongens!”

“Het zijn vijftien fantastische dagen geweest. Volgend jaar komen we terug om voor de overwinning te strijden.”

