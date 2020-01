Karolina Pliskova zet favorietenstatus voor de Australian Open kracht bij na eindwinst in Brisbane

Karolina Pliskova heeft in Brisbane haar eerste toernooizege van 2020 beet. De Tsjechische nummer twee van de wereld was in de finale te sterk voor Madison Keys.

Na een halve finale op een heel erg hoog niveau tegen Naomi Osaka nam Karolina Pliskova het in de finale op tegen Madison Keys. De eerste set ging wel meteen naar Pliskova (4-6), maar Keys bood weerwerk en kon de bordjes een kleine 40 minuten later weer gelijk hangen (6-4). In de slotset ging het bijzonder lang gelijk op tot Pliskova bij 5-5 door de opslag van Keys ging. De Tsjechische gaf dat niet meer uit handen en serveerde de wedstrijd uit. Het is de eerste toernooizege van het jaar voor Pliskova die op deze manier een van de topfavorietes is voor de Australian Open.