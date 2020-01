Djokovic klopt Nadal, dubbelspel beslist wie ATP Cup wint

Eerder op de dag was Roberto Bautista Agut te sterk voor Dusan Lajovic. Djokovic moest dus winnen en deed dat ook. Hij haalde het met 6-2 en 7-6(4).

Het dubbelspel zal dus bepalen wie de ATP Cup wint. Daarin speelt Djokovic aan de zijde van Viktor Troicki tegen Feliciano Lopez en Pablo Busta.

The doubles will decide the title!



Djokovic dishes out dazzling tennis to defeat world No. 1 Nadal 6-2 7-6(4) and pull 🇷🇸 #TeamSerbia even in the tie 1-1.#ATPCup | #SRBESP pic.twitter.com/MpKKuyiakX