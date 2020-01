Bautista Agut zet Spanje op voorsprong tegen Servië, maakt Nadal de klus al af tegen Djokovic?

In de finale van de ATP-Cup in Sydney, Australië, is Spanje uitstekend van start gegaan tegen Servië. Roberto Bautista Agut won de eerste enkelwedstrijd van het Servische opslagkanon Dusan Lajovic.

In de eerste set tussen Lajovic en Bautista Agut kregen we een gelijkopgaande partij te zien. Bautista ging door de opslag van Lajovic, maar de Serviër hestelde dat enkele spelletjes later. Uiteindelijk was het toch de technisch betere Bautista Agut die de eerste set met 5-7 won. In de tweede set vond Lajovic zijn beste tennis niet meer en Bautista Agut liet geen enkele kans onbenut. De Spanjaard won de tweede set zonder moeilijkheden met 1-6. Spanje op rozen Door deze overwinning kan Rafael Nadal zonder druk beginnen aan de topwedstrijd tegen Novak Djokovic. Spanje staat er het beste voor, maar Djoko verloor wel nog geen enkele wedstrijd op de ATP-Cup. Nadien staat ook nog het dubbelspel tussen Djokovic-Troicki en Carreno Busta-Nadal op het programma. Als Nadal de enkelwedstrijd van Djokovic wint, is deze wedstrijd niet meer van belang.