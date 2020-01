🎥 Tennissers schenken enorm bedrag aan goede doelen na ATP Cup in Australië

De spelers die aanwezig waren op de ATP Cup gaven samen 725.000 Australische dollar aan de strijd tegen de bosbranden, dat is zo’n 450.000 euro.

Novak Djokovic kwam met het nieuws naar buiten na de wedstrijd in het dubbelspel tussen Servië en Spanje. “Hopelijk maakt deze bijdrage een verschil”, vertelde Nole.

A big #ATPCup announcement! ā¤ļø@atptour players have made a $725,000 donation to @WWF_Australia and Nature Recovery Fund as part of the bushfire relief efforts. pic.twitter.com/dkJGYLxyU6