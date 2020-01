🎥 Djokovic na zege op ATP Cup: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

“Ik ben de Servische fans echt dankbaar voor hun steun”, vertelde Nole achteraf. “Dat was de sleutel tot onze overwinning. Jullie hebben ons over de streep getrokken. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

“In 2010 wonnen we de Davis Cup en nadien ging het alleen beter met onze individuele carrières. Hopelijk is dat opnieuw het geval, want we speelden hier met veel jonge talenten.”

“Tennis is een individuele sport, maar hoe wij elkaar hier gesteund hebben…. dat is voor mij echt het hoogtepunt van dit toernooi. Love you, guys!”

