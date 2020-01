Tweede afzegging van de dag voor de Australian Open: US Open-winnares heeft nog te veel last van knie en zegt af

Nadat de Argentijn Juan Martin del Potro eerder al met het nieuws naar buiten kwam dat hij niet zal deelnemen aan de Australian Open kwam er nu ook nog een tweede afzegging. De Canadese Bianca Andreescu is na een knieblessure nog niet klaar voor de strijd.

In de WTA-finals in Shenzhen liep het Canadese toptalent Bianca Andreescu een knieblessure op. De winnares van de US Open kwam sindsdien niet meer in actie en moet nu ook forfait geven voor de Australian Open.

Op Twitter kwam ze met extra informatie: "Ik wilde een update geven over mijn knieblessure. Ik voel dat ik elke dag sterker aan het worden ben, maar na een gesprek met mijn entourage heb ik besloten om niet deel te nemen aan de Australian Open. Het is een moeilijke beslissing want ik speel heel graag in Melbourne, maar ik moet nu eerst goed revalideren. Ik kan niet wachten om snel terug te keren. Ik zie jullie snel!"

