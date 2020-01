Serena Williams plaatst zich voor de finale in Auckland na vlotte zege tegen landgenote, Wozniacki eruit

Serena Williams heeft zich weten te plaatsen voor de WTA-finale in Auckland. De Amerikaanse rekende vlot af met haar 18-jarige landgenote.

Na een lange rustperiode keerde Serena Williams (WTA-10) terug in Auckland. De Amerikaanse heeft duidelijk niet stilgezeten de voorbije maanden want ze tennist opnieuw op een erg hoog niveau. Na comfortabele zeges tegen Giorgi, McHale en Siegemund nam ze het nu in de halve finale op tegen Amanda Anisimova (WTA-25).

Anisimova is pas 18, maar staat dus nu al in de top 30 op de WTA-ranking. Toch was ze in geen geval opgewassen tegen de bijzonder krachtige Serena Williams. Na 42 minuten tennis stond een 6-1 en 6-1 eindstand op het scorebord.

Geen finale tegen dubbelpartner

In de finale komt er geen confrontatie tussen Serena Williams en haar dubbelpartner Caroline Wozniacki (WTA-39). De Deense won de eerste set nog comfortabel met 6-3, maar nadien bleef er niets van haar goede tennis over. Jessica Pegula (WTA-82) won eerst met 4-6 en haalde in de slotset uit met 0-6. Zaterdagnacht neemt ze het in de finale op tegen Serena Williams.

Na de finale zit het er nog niet op voor Williams want ze komt ook nog samen met Wozniacki in actie in de finale van het dubbelspel. Daarin nemen ze het op tegen Muhammad en Townsend die McNally en Gauff uitschakelden in de halve finales.