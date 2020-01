Russin Ekaterina Alexandrova klopt 'Mertens-killer' en wint het WTA-toernooi in Shenzhen

Het WTA-toernooi is gewonnen door de 25-jarige Ekaterina Alexandrova. Ze was te sterk voor Elena Rybakina die eerder onze landgenote Elise Mertens uitschakelde in de kwartfinales.

Nadat speelsters als Aryna Sabalenka, Garbine Muguruza, Elise Mertens en Qiang Wang eerder al sneuvelden kregen we een finale tussen Elena Rybakina (WTA-36) en Ekaterina Alexandrova (WTA-34). Het was uiteindelijk de Russin Alexandrova die toch een maatje te groot bleek. Nadat ze eerder de Spaanse Muguruza vrij eenvoudig klopte deed ze dat ook met Rybakina. Ze won na twee sets met 6-2 en 6-4 en mocht zo de trofee in de lucht steken. Het is voor Alexandrova haar allereerste eindzege in een WTA-toernooi. šŸ† @ShenzhenOpenWTA champion Ekaterina Alexandrova has a message for the fans! pic.twitter.com/FhS3KcVNQf — WTA (@WTA) January 11, 2020