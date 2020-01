Opnieuw een afzegging voor de Australian Open: Voormalig nummer drie van de wereld geeft forfait

De Australian Open komt stilaan dichterbij, maar zeker niet alle tennistoppers zullen aanwezig zijn. Er is nu een volgende afzegging binnengekomen.

De 31-jarige Argentijn Juan Martin del Potro zal er niet bij zijn op de Australian Open. Hij blesseerde zich vorig jaar in Queen's aan de knie en kwam sindsdien niet meer in actie. Hij revalideert nog altijd van die blessure en zal dus niet afreizen naar Australië.

Anderhalf jaar geleden stond del Potro nog derde op de ATP-ranking. In 2009 pakte hij de eindzege in de US Open. Eerder haakten ook al Kei Nishikori, Andy Murray en Lucas Pouille af. Bij de vrouwen geen Kim Clijsters en Vera Zvonareva.