Eerste ATP-toernooizege van dit kalenderjaar is voor de Rus Andrey Rublev

De kop is eraf, de eerste toernooiwinnaar van 2020 op het ATP-circuit is bekend: de Rus Andrey Rublev.

In de finale van het ATP-toernooi van Qatar was Andrey Rublev (ATP-23) een maatje te sterk voor Corentin Moutet (ATP-81). De Rus rekende in twee sets af met zijn Franse tegenstander. De partij duurde 1 uur en 26 minuten. Rublev won de eerste zet vlot met 6-2 en in de tiebreak van de tweede zet trok hij met 7-3 aan het langste eind.

Het toernooi in Qatar was het eerste op het ATP-circuit van dit jaar. Veel toppers waren afwezig omdat ze deelnamen aan het landentoernooi, de ATP Cup.

Onderweg naar de finale rekende Rublev af met Miomir Kecmanovic (ATP-62), Pierre Hugues Herbert (ATP-65) en Mikhail Kukushkin (ATP-66).