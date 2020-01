🎥 Karolina Pliskova moet er heel hard voor werken, maar wint wel van Naomi Osaka na een heerlijke wedstrijd en staat in de finale

In de halve finale van het WTA-toernooi in Brisbane kregen we een affiche om duimen en vingers van af te likken. De Japanse Naomi Osaka nam het op tegen Karolina Pliskova.

Osaka (WTA-4) was al 14 wedstrijden op een rij ongeslagen en begon dan ook met heel veel vertrouwen aan de wedstrijd tegen Karolina Pliskova (WTA-2). De eerste set was er meteen eentje van een bijzonder hoog niveau. Beide speelster deelden geen cadeautjes uit waardoor we een tiebreak kregen. Daarin was Osaka met 12-10 na het maken van enkele heerlijke punten nipt de sterkste.

Nadien draaiden de rollen wel wat om. Pliskova oogde net wat scherper en won ook iets meer punten. In het slot van de set leek de Tsjechische het dan toch helemaal uit handen te geven want Osaka ging door haar opslag naar een 5-6 voorsprong. Pliskova toonde weerbaarheid, pakte meteen het spelletje af van de Japanse en won de tweede set in de tie break met 3-7.

In het slot van de partij had Osaka het moeilijker. Pliskova haalde haar allerbeste tennis boven en won de laatste set met 2-6. In de finale neemt ze het op tegen Madison Keys die Petra Kvitova uitschakelde.

Enkele klasseflitsen in een schitterende partij