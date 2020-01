WTA-Auckland: Serena Williams en Caroline Wozniacki goed op weg om de finale te halen

In het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland beginnen vanaf zaterdag de halve finales. Topspeelsters Serena Williams en Caroline Wozniacki doen het momenteel uitstekend samen in het dubbelspel, maar zijn ook goed op weg om de finale in het enkelspel te halen.

Donderdagnacht was het de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA-76) die zich als eerste wist te plaatsen voor de halve finales. Ze versloeg de Franse Alizé Cornet door de eerste set met 6-0 te winnen. In de tweede set gaf de Franse bij een 3-2 achterstand op. Cornet worstelde duidelijk met fysieke problemen. Pegula mag het in de halve finale opnemen tegen Caroline Wozniacki (WTA-38). De Deense lijkt na een moeilijk jaar weer helemaal op niveau want ze kende geen enkele moeite met Julia Görges (WTA-28). Wozniacki won met 6-1 en 6-4. Williams vs 18-jarige Anisimova In de andere halve finale krijgen we een strijd tussen Serena Williams (WTA-10) en Amanda Anisimova (WTA-24). Een strijd der generaties want Anisimova is amper 18 jaar oud. Ze haalde het na een spannende en gelijkopgaande wedstrijd van de Canadese Eugenie Bouchard met 6-2, 3-6 en 6-4. Williams won enkele uren eerder al met het grootste gemak van de Duitse Laura Siegemund (WTA-73) met 6-4 en 6-3. Later op de ochtend komt Williams overigens nog samen met Wozniacki in actie tegen Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens in het dubbelspel.