Steve Darcis heeft laatste wedstrijd in landencompetitie gespeeld: "We kunnen met opgeheven hoofd vertrekken"

De ATP Cup zit er helemaal op voor het Belgische team. De halve finales werden op een haar na gemist door de nipte nederlaag tegen Spanje. Dat betekent meteen ook dat Steve Darcis zijn laatste match in een landencompetitie gespeeld heeft. Hij zwaait af op de Australian Open.

Uiteraard had Darcis België graag zien doorstoten tegen Spanje. "Toen het in de duels 1-1 stond, wisten we dat alles mogelijk was, ook al speelde Nadal het dubbelspel. De exit doet pijn, maar we kunnen met opgeheven hoofd vertrekken", klinkt het in een reactie bij Belga.

Darcis zelf kwam tegen Spanje niet in actie. Hij fungeerde wel niet alleen als speler, maar ook als coach. Ei zo na bezorgden Joran Vliegen en Sander Gillé hem een mooi geschenk. "Sander en Joran zijn heel diep gegaan en hebben alles gegeven. Ze speelden heel stevig, maar het mocht niet zijn. Triest, maar dat is nu eenmaal tennis."