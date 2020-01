Hét exploot tegen de nummer 1: "Het zweet liep uit mijn schoenen"

David Goffin heeft op het ATP Cup in Sydney de nummer 1 van de wereld geklopt. Rafael Nadal werd in twee sets en een tie break in de laatste naar huis gestuurd. Goffin doet het verhaal van zijn exploot...

Goffin klopte eerder Grigor Dimitrov en haalde inspiratie uit die zege. "Mijn vertrouwen kwam terug en ik was klaar voor dit gevecht. Ondanks de moeilijke omstandigheden, inderdaad. Het was zeer warm en vochtig en het zweet liep gewoon uit mijn schoenen. Ik heb ze moeten vervangen. Maar dat gold ook voor Nadal. Het enige wat je kan doen, is knokken. En de omstandigheden maken de zege alleen maar mooier", zei hij na zijn zege. Knokken deed onze landgenoot. "Op het einde van de tweede set heb ik het een paar keer knap lastig gehad om mijn servicegames te behouden, maar daarna speel ik dan een prima tiebreak...Het belangrijkste was om rustig te blijven.” En nu het dubbelspel, waarin de beslissing moet vallen. Goffin is na zijn zware match wel niet van plan om zelf te spelen. In principe nemen Sander Gillé en Joran Vliegen het daarin op tegen Nadal en Pablo Carreno Busta.