Flipkens en Van Uytvanck niet opgewassen tegen 'supertandem' Wozniacki en S. Williams

De voormalige nummers 1 van de wereld waren Caroline Wozniacki en Serena Williams. De eerste set viel pas na een dik uur in de beslissende plooi. Beide teams gingen drie keer door elkaars opslag en ook in de tiebreak duurde het een poos voor er iemand plooide. Het werd uiteindelijk 11/9 in het voordeel van de Poolse en de Amerikaanse.

Dan was de tweede set rapper beslist. Na twee breaks en 32 minuten stond de 7-6 en 6-2 eindstand op het scorebord. Dat betekent dat Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck net voor de finale sneuvelen. Wozniacki en Williams stoten wel door naar de eindstrijd.

