Coppejans biedt moedig weerwerk in de tweede set, maar kan niet stunten tegen Spaanse topper Bautista Agut

Kimmer Coppejans is er niet in geslaagd om België op voorsprong te zetten tegen Spanje in de ATP-Cup. Hij nam het in een zo goed als onmogelijke opdracht op tegen het nummer 10 van de wereld, Roberto Bautista Agut.

In de eerste set was de ervaren Spanjaard echt wel een maatje te groot voor Kimmer Coppejans die last minute Steve Darcis moest vervangen. Coppejans won zijn eerste spelletje, maar moest ze nadien allemaal prijs geven. In de tweede set kregen we een sterkere Coppejans te zien met meer lef. Hij ging zelfs door de opslag van Bautista Agut en kwam op een 3-0 voorsprong. Nadien herstelde de Spanjaard de schade en bij 4-4 ging hij op een beslissend moment nog eens door de opslag van onze landgenoot. Zo meteen komt David Goffin in actie tegen Rafael Nadal, de Luikenaar moet de partij winnen of België is uitgeschakeld op de ATP-Cup.