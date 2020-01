België moet net voor duel met Spanje nog een wissel doorvoeren: Coppejans speelt in de plaats van Darcis

Normaal gezien zou Steve Darcis het opnemen tegen Roberto Bautista-Agut (ATP-10), maar volgens officiële berichten zal Darcis niet in actie komen vrijdagvoormiddag. Kimmer Coppejans is zijn vervanger en neemt het dus op tegen de Spaanse wereldtopper. Het duel begint rond 7:30, Belgische tijd.

Nadien neemt David Goffin het op tegen Rafael Nadal en komen Gillé en Vliegen in actie in het dubbelspel tegen Carreno Busta en opnieuw Nadal.

🚨 *TEAM CHANGE* 🚨



Kim Coppejans will replace Steve Darcis for 🇧🇪#TeamBelgium against Roberto Bautista Agut for 🇪🇸#TeamSpain.#ATPCup | #BELSPA