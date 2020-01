🎥 Megatalent Coco Gauff krijgt extra tips van vader, maar tikt hem op de vingers: "Je mag niet vloeken"

Al meer dan een jaar is Cori of Coco Gauff dƩ sensatie binnen het vrouwentennis. De Amerikaanse is pas 15 jaar oud en staat al een hele tijd binnen de top 100 van de WTA-ranking.

Gauff is op dit moment in het Nieuw-Zeelandse Auckland om de start van het tennisseizoen voor te bereiden. Donderdagnacht verloor ze in het enkelspel van de Duitse Laura Siegemund (WTA-73) met 7-5, 2-6 en 3-6. Toen haar vader enkele tips wou meegeven tikte Gauff hem op de vingers: ""Je mag hier niet vloeken", zei de welopgevoede Gauff. Ze komt wel nog samen met haar landgenote Caty McNally in actie in het dubbelspel. In de halve finale nemen ze het op tegen een ander Amerikaans duo: Asia Muhammad en Taylor Townsend. Oh Dad... šŸ˜‚@CocoGauff | @ASB_Classic pic.twitter.com/nzhZpqWeQR — WTA (@WTA) January 9, 2020