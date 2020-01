Voor Ruben Bemelmans is 2020 begonnen met een nederlaag

Voor elke tennisspeler is het van belang om het nieuwe jaar zo goed mogelijk in te zetten. Ruben Bemelmans is er echter nog niet in geslaagd om een eerste zege te realiseren. Hij verloor zijn eerste wedstrijd van het jaar op een challenger in Amerika.

Bemelmans vertoeft in Ann Arbor, een stadje in Michigan. In het plaatselijke challenger-toernooi nam Bemelmans het in de tweede ronde op tegen thuisspeler Aleksandar Kovacevic, pas de nummer 560 van de wereld. Toch werd het een moeilijkere ontmoeting dan verwacht.

STRIJDLUST NIET VOLDOENDE

Zeker in de eerste set had Bemelmans het moeilijk om in de match te komen. Via twee breaks ging Kovacevic met de eerste set aan de haal. In set twee toonde Bemelmans wel strijdlust, ondanks het feit dat hij als enige breakpunten moest toestaan.

Toen onze landgenoot moest serveren om in de wedstrijd te blijven, begaf hij dan toch. Via vier punten op rij haalde de Amerikaan de buit binnen: zo werd het 6-2 en 6-4. Ook in het dubbelspel is Bemelmans reeds uitgeschakeld.