Schrijf Servië - Australië maar al op als finale op de ATP Cup

De ATP Cup is in volle gang. Donderdag werden de eerste twee kwartfinales afgewerkt, vrijdag volgen er nog twee.

Hoewel België nog in de running is, zouden we het eigenlijk niet mogen zeggen. Maar het zou ons niets verbazen mocht de finale tussen Servië en Australië gaan.

Servië

Servië moet zich nog voorbij Canada en Rusland wringen om de finale te halen. Het heeft daarvoor één supertroef: Novak Djokovic.

Bekijk hieronder nogmaals de vreugde-uitbarsting van Nole na de zege in het dubbelspel tegen Frankrijk. Dat is geen wereldtopper die een verplicht nummertje komt afwerken, maar één die er enorm veel zin in heeft.

Door het systeem van maximaal drie sets in het enkelspel en maximaal twee plus een supertiebreak in het dubbelspel kunnen de echte toppers gerust twee van de drie wedstrijden afwerken.

In het traditionele format van een Davis Cup met maximaal vijf winnende sets en vijf wedstrijden was het veel moeilijker om drie van de vijf wedstrijden af te werken. Het belang van één wereldtopper is dus enkel nog gegroeid.

Australië

Volgens die logica zou je Spanje en Rafael Nadal opschrijven als tweede finalist. Maar Australië heeft het thuisvoordeel en zit in een merkwaardige flow door de vurige ramp die het land teistert.

Bad Boy Nick Kyrgios en toptalent Alex ‘The Demon’ de Minaur willen het toernooi winnen om hun landgenoten hun miserie even te doen vergeten. Zonder daarbij John MIllman, Chris Guccione en John Peers te willen vergeten.

Al mogen David Goffin en co ons gerust verrassen. België neemt het vrijdagochtend op tegen Spanje.