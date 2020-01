Nadal, Federer en andere toppers houden 'Rally for Relief' voor slachtoffers van bosbranden

In de eerste maanden van het jaar vertoeven heel wat tennissers steeds in Australië. En hoewel zij zich moeten focussen op het sportieve, zijn de bosbranden toch nooit ver uit de gedachten. Daarom hebben heel wat kleppers een initiatief uit de grond gestampt.

Er waren al acties van onder andere Nick Kyrgios, Ashleigh Barty en Maria Sharapova ten voordele van de slachtoffers van de bosbranden. Heel wat kleppers slaan nu de handen in mekaar om nog meer geld in te zamelen. Dat mondt uit in de 'Rally for Relief'.

Dat wordt een grootse exhibitiewedstrijd tussen tal van spelers die woensdag zal doorgaan in de Rod Laver Arena, het grootste stadion van de Australian Open. De namen die present tekenen zijn niet mis: Rafael Nadal en Roger Federer tekenen present bij de mannen, alsook Kyrgios en Tsitsipas.

ACTIES GAAN NOG GERUME TIJD DOOR

Het vrouwentennis zal onder meer vertegenwoordigd worden door Naomi Osaka en Caroline Wozniacki. Doorheen het Australische tennisseizoen zal Tennis Australia blijven geld inzamelen voor de strijd tegen de bosbranden.